В Україні хочуть на законодавчому рівні ввести поняття "рашизм"

Народні депутати України пропонують на законодавчому рівні визначити політичний режим у Російській Федерації як "рашизм". По це йдеться у проєкті постанови №9101 "Про визначення існуючого в Російській Федерації політичного режиму як рашизму та засудження його ідеологічних засад і суспільних практик як тоталітарних та людоненависницьких".

Автори даного проєкту зазначають: "Жорстока, неспровокована війна Російської Федерації проти України викрила всьому світові реальну сутність політичного режиму Владіміра Путіна, як неоімперської, тоталітарної диктатури, яка наслідує найгірші практики минулого та втілює ідеї фашизму та націоналсоціалізму в сучасній версії російського фашизму (рашизму)".

Якщо проєкт приймуть, це дозволить визначити форми агресії та спонукатиме засудженню державами світу політики Російської Федерації, яка призводить до вчинення воєнних злочинів та геноциду українського народу.