США може ввести санкції проти грузинських авіакомпаній, у разі відновлення авіасполучення з РФ

У Держдепі Сполучених Штатів попередили Грузію про наслідки.

Після того, як президент Росії Владімір Путін у середу своїми указами скасував дію візового режиму для громадян Грузії з 15 травня та дозволив російським авіакомпаніям здійснювати польоти до Грузії, у Держдепі США попередили країну про введення санкцій, якщо прямі рейси все ж таки будуть відновлені. Про це повідомляє Accent, інформує ZN.ua .

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У Держдепі зазначили, що низка країн Заходу, зокрема США , забороняють російським літакам заходити до їхнього повітряного простору.

"Якщо прямі рейси між Росією та Грузією відновляться, це викличе наше занепокоєння щодо можливого введення санкцій щодо грузинських авіакомпаній, які обслуговуватимуть літаки, які знаходяться під імпортним та експортним контролем", – підкреслили у відомстві.

Водночас там нагадали, що зараз "не час поглиблювати відносини з Росією" на тлі повномасштабної війни проти України.