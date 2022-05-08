Новый вид мобилизации в Украине: кого могут призвать и куда отправят

Стали известны подробности нового решения Кабинета министров.

Кабинет министров предусмотрел проведения целевой мобилизации граждан. Соответствующее решение было принято на заседании 7 мая, сообщает прессслужба Министерства внутренних дел.

Целевая мобилизация будет проводиться в послевоенный период для восстановления страны.

Правительство дополнило положение о единой государственной системе гражданской защиты новым пунктом, который определяет дополнительные задачи в период восстановления страны. К этим задачам отнесли:

целевую мобилизацию для ликвидации последствий военных действий и чрезвычайных ситуаций;

ликвидации последствий военных действий в населенных пунктах и на территориях, подвергшихся воздействию средств поражения;

меры для восстановления инфраструктуры сферы жизнеобеспечения;

определение населенных пунктов и районов, где нужно провести гуманитарное разминирование, маркировку опасных участков, разминирование территорий;

привлечение международной помощи к ликвидации последствий военных действий.

Правительством предусмотрена возможность в период действия чрезвычайного или военного положения привлекать к оказанию социальных услуг работников и волонтеров без специализированного образования.

Кабмин также определил условия назначения компенсации людям, которые предоставляют соцуслуги на непрофессиональной и профессиональной основе, в случае введения чрезвычайного или военного положения.

Ранее целевая мобилизация могла проводиться для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 15 марта Верховная Рада приняла законопроект №7144, который предусматривает возможность целевой мобилизации также в восстановительный период после окончания военных действий для ликвидации их последствий.