РоSSийские оккупанты занимаются рэкетом в Херсонской области — аудиоперехват СБУ
Также захватчики массово пьянствуют и из-за этого начали «самоликвидацию» собственной армии, информирует
РоSSийские захватчики занимаются рэкетом на Херсонщине, а в «свободное от работы время» сильно пьянствуют, после чего устраивают между собой перестрелки и «поножовщину». Об этом свидетельствуют новые перехваты разговоров оккупантов,
«Наш блок-пост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев «трясти». Тысяча рублей проезд», - рассказывает своей жене захватчик из незаконного вооруженного формирования «ДНР».
Он добавляет, что оккупанты массово пьянствуют и из-за этого начали «самоликвидацию» собственной армии.
«Понажирались… «Крыша» у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, бл*дь, на втором - порезали друг друга…», - говорит оккупант.
На вопрос о своем возвращении домой он отвечает, что будет до 9 мая. Но не в 2022, а в 2023 году…
«Наверное, он забыл уточнить, что, вероятнее всего, вернется в пластиковом пакете. Потому что если его не уничтожат украинские защитники, то высокие шансы, что это сделает кто-то из солдат «сильнейшей» армии мира после очередной бутылки водки», - отметили в СБУ.