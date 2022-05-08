РоSSийские оккупанты занимаются рэкетом в Херсонской области — аудиоперехват СБУ

РоSSийские захватчики занимаются рэкетом на Херсонщине, а в «свободное от работы время» сильно пьянствуют, после чего устраивают между собой перестрелки и «поножовщину». Об этом свидетельствуют новые перехваты разговоров оккупантов, опубликованные СБУ .

«Наш блок-пост нормально, а соседи начудили… Начали деньги у украинцев «трясти». Тысяча рублей проезд», - рассказывает своей жене захватчик из незаконного вооруженного формирования «ДНР».

Он добавляет, что оккупанты массово пьянствуют и из-за этого начали «самоликвидацию» собственной армии.

«Понажирались… «Крыша» у всех уже едет потихоньку… На одном блокпосту перестреляли друг друга, бл*дь, на втором - порезали друг друга…», - говорит оккупант.

На вопрос о своем возвращении домой он отвечает, что будет до 9 мая. Но не в 2022, а в 2023 году…