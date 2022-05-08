В РоSSии считают, что компенсацией за передачу роSSийских активов Украине могут быть территории Донбасса

В РФ назвали возможную передачу роSSийских активов Украине "экспериментом", информирует ZN.ua.

Запад может использовать замороженные активы роSSийских предпринимателей для оказания помощи Украине, но «этот эксперимент приведет к ответным мерам РоSSии и серьезно обострит ситуацию». Об этом пишут росСМИ со ссылкой на своих экспертов, которые не устают запугивать и угрожать.

Как заявил программный директор РоSSийского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, это приведет "не только к ответным действиям Москвы, но и в результате к серьезной эскалации конфликта". Эксперт полагает, что в ответ РоSSия может пойти, например, на конфискацию западных активов у себя в стране.

"Идти на это, правда, она будет с большой долей осторожности, поскольку в ее интересах все-таки сохранить еще оставшиеся инвестиции и деловые связи. Тем не менее, для острастки какие-то точечные удары тут могут быть нанесены. Ну а дальше все будет зависеть от развития ситуации", — заметил он.

По его словам, в качестве компенсации за передачу замороженных средств россиян Киеву Кремль может "изъять некоторые активы на занятых в ходе спецоперации территориях Украины".

"Более того, эквивалентом конфискованного имущества может стать сама занятая территория, которую Москва в таком случае может передать в ведение ДНР или ЛНР", — подчеркнул специалист.

"Все это, безусловно, лишь подольет масла в огонь событий вокруг Украины. Так что Джо Байдену стоит крепко подумать, прежде чем идти на эксперимент с конфискацией имущества роSSийских предпринимателей, и передачу его на помощь Киеву", — подытожил эксперт.


Середа Елена, ZN.ua

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