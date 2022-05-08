Грабят склады и магазины: как в Энергодаре и Мелитополе оккупанты готовятся к 9 мая

роSSийские оккупанты, военные

Оккупанты вовсю пытаются провести мероприятия по празднованию 9 мая на занятых территориях.

В Энергодаре и Мелитополе оккупанты готовятся к «параду победы» на девятое мая и проводят обыски. Об этом сообщают в Запорожской ОВА на своей странице в Телеграм-канале.

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Уже известно, что ограбление промышленных активов Мелитополя не думает останавливаться. Недавно оккупанты вывезли всю продукцию и оборудование с завода "Биол". А на днях местные сняли на видео склады с награбленным имуществом, которые по железной дороге везут в Крым.

«Оккупанты вовсю пытаются провести мероприятия по празднованию 9 мая на занятых территориях. К примеру, в Энергодаре отбирают у местных документы и обещают отдать именно 9 мая – в надежде, что большое количество украинцев соберется в одном месте и создаст необходимую картинку для роSSийских телеканалов. Правда, свой парад в городе они называют не парадом, а акцией «бессмертный полк», – говорится в сообщении.

В обращении подмечают, что для якобы победоносного мероприятия в Энергодаре даже перекрывают движение в городе и выезды со дворов.

Мы также писали, в ночь на 8 мая в Одесской области работали украинские силы ПВО и сбили две крылатые ракеты оккупантов.

Об этом сообщает спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

"Одесская область. Ночью наши силы ПВО уничтожили две вражеские ракеты", - говорится в сообщении.


Дарина Силина, politeka.net

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