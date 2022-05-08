Новостей.COM ⇒
2022-05-08
Разрушения от войны зафиксированы в 66,7% Киевской области — глава ОВА
В столице обстрелами повреждено более 200 жилых домов.
Мониторинговые группы продолжают фиксировать последствия боевых действий в деоккупированных населенных пунктах Киевской области. Об этом
По его словам, разрушение зафиксировано в 46 из 69 громад Киевской области (66,7%).
В результате боевых действий в регионе разрушены более 4 тысяч жилых домов (частные и многоэтажные).
«Критические разрушения нанесены в Бучанской, Ирпенской, Гостомельской, Бородянской, Макаровской, Великодимерской и Песковской территориальных громадах», - говорится в сообщении.
Анастасия Гурин, ZN.ua