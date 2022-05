Спикер немецкого парламента – Бундестага – Бербель Бас в воскресенье приехала в Киев , рассказала глава секретариата Энрико Брисса.

"Председатель Бундестага Бербель Бас начинает свой визит в Киев . Сегодня, 8 мая, она почтит память всех жертв Второй мировой войны и тирании национал-социалистов и проведет политические переговоры", - твитнул Брисса в воскресенье.