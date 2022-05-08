Ювелирная работа ВСУ: в сети сравнили фото острова Змеиный до и после ударов

В сети опубликовали спутниковое фото острова "Змеиный" до и после удара украинскими военными по вражеской технике, которая там размещалась, информирует Апостроф .

Снимок опубликовали на Facebook-странице "Униан".

Судна роSSийских захватчиков и ангары, где они скрывались, были уничтожены в воскресенье, 7 мая. Сообщается, что ВСУ разгромили малый десантный катер проекта 11770 "Серна" с помощью которого пытались доставить на остров зенитно-ракетный комплекс "ТОР". Это серия роSSийских скоростных катеров на воздушном каверне.

На опубликованном фото видно, что на сегодняшний день подразделения врага, остающиеся на Змеином, остаются без прикрытия с воздуха – здания повреждены или уничтожены.