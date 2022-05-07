Мэр города Рени Одесской области заявил, что его подозревают в сепаратизме

Мэр города Рени Одесской области Игорь Плехов заявил, что у него провели обыск и подозревают в сепаратизме.

Об этом Плехов сообщил в Facebook.

"Когда меня спрашивают, люблю ли я Украину, я молчу, я просто люблю ее всем сердцем. Сегодня (7 мая – ред.) утром я узнал, что меня подозревают в сепаратизме и снова обыск", - написал Плехов.

Напомним, что Плехов – уроженец города Белгород-Днестровский. С 1993 по 2000 год проходил службу в органах внутренних дел в Одесской области. Дважды избирался на должность главы города Рени – в 2015 и 2020 годах. Также баллотировался в Одесский областной совет от партии Батькивщина, но мандат не получил.

Рени расположен в южной Бессарабии, в Измаильском районе Одесской области. Находится на левом берегу Дуная в 3 км от устья Прута и является самым отдаленным от областного центра (300 км от Одессы).

Напомним, что 6 мая силы противовоздушной обороны обезвредили в Белгород-Днестровском районе Одесской области вражескую ракету.