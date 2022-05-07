«Остановимся на границе с Польшей»: в рф удивили заявлением о войне в Украине

Не обошлось без "денацификации" и "демилитаризации"

В РоSSии сделали новое маразматическое заявление о войне в Украине. На этот раз отличился вицеспикер Госдумы Петр Толстой в интервью итальянской газете La Repubblica.

В своей речи Толстой упомянул друзей Украины-премьер-министров Великобритании и Италии, Бориса Джонсона и Марио Драги соответственно.

"Несмотря на помощь из Европы и истерию Бориса Джонсона (премьер-министров Великобритании - ред.) или Марио Драги (премьер-министр Италии, - ред.), мы закончим операцию, когда считаем нужным. Думаю, мы остановимся на границе с Польшей", — заявил Толстой.

По его словам, что "спецоперация" закончится, когда Украина будет полностью "денацифицирована" и "демилитаризована" и "больше не будет возможности превратить ее в Антироссию, как это якобы пытался сделать Запад в течение последних 30 лет".

РоSSийский депутат также считает, что его действия не предают наследие прапрадеда Льва Толстого.

"Лев Николаевич Толстой был офицером русской армии. Он убивал англичан и французов в Крыму", — заявил вицеспикер Госдумы.