Черногория присоединится к санкциям против РоSSии - глава МИД Кривокапич

Черногория планирует присоединиться к антироSSийским санкциям, наложенным на страну-агрессора большинством европейских стран. Также правительство уже в ближайшее время согласует направления помощи для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич.

Как сообщает посольство Украины в Черногории, во время разговора с временно поверенной в делах Украины в Черногории Натальей Фиялкой глава МИД отметил, что помощь нового правительства Украине будет увеличиваться. Также он подчеркнул, что соответствующие государственные ведомства работают над внедрением всех пакетов санкций против РоSSии.

«В любом большом историческом деле речь идет не только о политике и прагматических решениях. Гораздо важнее чувство общих ценностей и сильные эмоции, которые мы испытываем по поводу страданий украинского народа», - заявил Кривокапич.