Черногория присоединится к санкциям против РоSSии - глава МИД Кривокапич
Черногория планирует присоединиться к антироSSийским санкциям, наложенным на страну-агрессора большинством европейских стран. Также правительство уже в ближайшее время согласует направления помощи для Украины. Об этом заявил министр иностранных дел Черногории Ранко Кривокапич.
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«В любом большом историческом деле речь идет не только о политике и прагматических решениях. Гораздо важнее чувство общих ценностей и сильные эмоции, которые мы испытываем по поводу страданий украинского народа», - заявил Кривокапич.