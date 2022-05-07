Мэра захваченного Токмака не стало при неизвестных обстоятельствах: "отказался сотрудничать с оккупантами"

Мэра захваченного Токмака не стало при неизвестных обстоятельствах: "отказался сотрудничать с оккупантами"

В субботу ушел из жизни мэр временно оккупированного россиянами города Токмак Игорь Котелевский.

Об этом 7 мая сообщил Укринформ со ссылкой на Запорожскую ОВА.

«Сегодня, 7 мая 2022 года, ушел из жизни мэр города Токмак Игорь Котелевский. Эту информацию подтвердил глава Пологовской РГА Артур Крупский. Обстоятельства смерти выясняются», - сообщили в ОВА.

В публикации также отмечается, что хотя точная причина смерти городского головы пока не называется, по неофициальной информации, рассматривается версия самоубийства.

Город Токмак Запорожской области был захвачен россиянами 31 марта. В тот день оккупанты взяли под контроль городской совет и начали публиковать на его официальном сайте угрозы в адрес проукраински настроенных горожан.

Игорь Котелевский отказался сотрудничать с оккупантами. 15 апреля он сложил с себя полномочия городского головы, однако не покинул сам город. За последний месяц вестей от него не было. И. о. городского головы Токмака назначили Владимира Вольвача.

Игорь Котелевский был мэром Токмака с 2009 года. Он переизбирался на новые сроки в 2010, 2015 и 2020 годах.


Дарья Волкова, politeka.net

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