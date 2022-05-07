Во Львовской области задержан гражданин РФ, который помагал оккупантам
Готовятся документы для отправки злоумышленника из Украины, информирует
Во Львовской области СБУ разоблачила гражданина РФ, который наносил ущерб государственной безопасности Украины, сообщает
В субботу, 7 мая, обнаружен россиянин, который проводил деструктивную деятельность.
"Мужчина вел политику на поддержку роSSийской агрессии, возвышал руководство РоSSии и распространял пропагандистские материалы с отрицанием оккупации украинских территорий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что долгое время россиянин скрывался в одном из помещений недалеко от стратегического объекта критической инфраструктуры. Сейчас там проводятся превентивные меры для предотвращения диверсий.
Правоохранители готовят документы для отправки злоумышленника из Украины.