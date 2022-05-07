Во Львовской области задержан гражданин РФ, который помагал оккупантам

Во Львовской области СБУ разоблачила гражданина РФ , который наносил ущерб государственной безопасности Украины, сообщает пресс-служба СБУ .

В субботу, 7 мая, обнаружен россиянин, который проводил деструктивную деятельность.

"Мужчина вел политику на поддержку роSSийской агрессии, возвышал руководство РоSSии и распространял пропагандистские материалы с отрицанием оккупации украинских территорий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что долгое время россиянин скрывался в одном из помещений недалеко от стратегического объекта критической инфраструктуры. Сейчас там проводятся превентивные меры для предотвращения диверсий.

Правоохранители готовят документы для отправки злоумышленника из Украины.