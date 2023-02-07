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2023-02-07
Моравецький: якби всі допомагали Україні так, як Польща, війна уже б закінчилася
"Польща від самого початку тисне на європейських лідерів, переконуючи їх збільшити обсяги допомоги Україні", інформує
Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країнам показує приклад іншим союзникам, як треба підтримувати Україну у її боротьбі з російськими загарбниками. Про це
"Я буду щасливий тільки після перемоги України над російськими окупантами", – зазначив Моравецький.
Він нагадав, що Польща від самого початку тисне на європейських лідерів, переконуючи їх збільшити обсяги допомоги Україні та не обмежуватися разовим постачанням зброї та кількома пакетами санкцій.
Михайло Яровенко, ZN.ua