Моравецький: якби всі допомагали Україні так, як Польща, війна уже б закінчилася

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що країнам показує приклад іншим союзникам, як треба підтримувати Україну у її боротьбі з російськими загарбниками. Про це повідомляє El Mundo.

"Я буду щасливий тільки після перемоги України над російськими окупантами", – зазначив Моравецький.

Він нагадав, що Польща від самого початку тисне на європейських лідерів, переконуючи їх збільшити обсяги допомоги Україні та не обмежуватися разовим постачанням зброї та кількома пакетами санкцій.