Рашисты ударили по Сумской области ракетами "воздух-земля": фото

В субботу днем, 7 мая, ВС РФ нанесли авиаудары по двум громадам Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий, информирует Апостроф .

По его словам, роSSийские ракеты класса "воздух-земля" были выпущены оккупантами по Миропольской и Хотинской громадам. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.

Дмитрий Живицкий также обнародовал фото, на котором можно увидеть обломки роSSийской ракеты.

Позже Дмитрий Живицкий обнародовал видео с одного из мест, куда попала ракета класса "воздух-земля".