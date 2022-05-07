Рашисты ударили по Сумской области ракетами "воздух-земля": фото

В субботу днем, 7 мая, ВС РФ нанесли авиаудары по двум громадам Сумской области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава областной военно-гражданской администрации Дмитрий Живицкий, информирует Апостроф.

По его словам, роSSийские ракеты класса "воздух-земля" были выпущены оккупантами по Миропольской и Хотинской громадам. В результате вражеских обстрелов один человек получил ранения.

Дмитрий Живицкий также обнародовал фото, на котором можно увидеть обломки роSSийской ракеты.

Позже Дмитрий Живицкий обнародовал видео с одного из мест, куда попала ракета класса "воздух-земля".


Также стоит отметить, что обе громады Сумской области, по которым ВС РФ нанесли авиаудары, расположены вблизи Курской области, где в субботу днем, 7 мая, также произошли несколько взрывов.


Богдан Соловьев, Апостроф

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