Генсек НАТО прогнозирует более жесткое наступление РФ в ближайшие недели

В ближайшие недели Украине нужно быть готовой к более жесткому наступлению оккупационных войск РФ , считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag.

«Мы должны готовиться к наступлению россиян и к еще большей жестокости, еще большим потерям и разрушению важной инфраструктуры и жилых районов», - заявил Столтенберг.

Столтенберг считает, что нынешнее наступление РФ на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска энергично обороняются.

«Мы видим сильный контраст между роSSийскими и украинскими войсками: украинские войска мужественны и знают, за что воюют. РоSSийские войска страдают от плохого руководства, низкого боевого духа, и многие не знают, за что они воюют», – считает Столтенберг.

Однако генеральный секретарь НАТО предупредил, что необходимо быть готовыми к длительной войне в Украине, которая, по его мнению, может затянуться на месяцы или даже годы.