Генсек НАТО прогнозирует более жесткое наступление РФ в ближайшие недели

Столтенберг также указал на сильный контраст между роSSийскими и украинскими войсками, информирует ZN.ua.

Генсек НАТО прогнозирует более жесткое наступление РФ в ближайшие недели
© NATO/Flickr

В ближайшие недели Украине нужно быть готовой к более жесткому наступлению оккупационных войск РФ, считает генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Об этом он заявил в интервью Welt am Sonntag.

«Мы должны готовиться к наступлению россиян и к еще большей жестокости, еще большим потерям и разрушению важной инфраструктуры и жилых районов», - заявил Столтенберг.

Столтенберг считает, что нынешнее наступление РФ на Донбассе еще не набрало обороты, поскольку украинские войска энергично обороняются.

«Мы видим сильный контраст между роSSийскими и украинскими войсками: украинские войска мужественны и знают, за что воюют. РоSSийские войска страдают от плохого руководства, низкого боевого духа, и многие не знают, за что они воюют», – считает Столтенберг.

Однако генеральный секретарь НАТО предупредил, что необходимо быть готовыми к длительной войне в Украине, которая, по его мнению, может затянуться на месяцы или даже годы.

«В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться оружием советских времен, а должна перейти на современное западное оружие. Только так Киев сможет успешно отразить роSSийское вторжение в долгосрочной перспективе. Украине срочно требуется большее тяжелое вооружение, Запад должен увеличить поставки, сделать больше и подготовиться к долгосрочным обязательствам. Мы должны убедиться, что Украина способна защитить себя», - добавил он.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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