Война в Украине наносит серьезный ущерб одним из самых боеспособных подразделений оккупантов, – британская разведка

РоSSии понадобится значительное время и затраты на восстановление своих вооруженных сил.

Война в Украине наносит серьезный ущерб одним из самых боеспособных подразделений и наиболее передовым силам РоSSии.

Об этом говорится в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

Как говорится в сообщении, РоSSии потребуется значительное время и затраты на восстановление своих вооруженных сил. Особенно трудно будет заменить модернизированное и усовершенствованное оборудование из-за санкций, ограничивающих доступ РоSSии к критическим микроэлектронным компонентам.

Разведка также сообщила, что по крайней мере один из самых современных роSSийских танков Т-90М, представленный в 2016 году, был уничтожен в боях. Танк имеет улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации.

Приблизительно 100 таких танков сейчас используют элитные подразделения РоSSии, в том числе воюющие в Украине. Модернизированная броня системы, предназначенная для противодействия противотанковому оружию, остается уязвимой, если ее не поддерживают другие силовые элементы.