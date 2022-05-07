Война в Украине наносит серьезный ущерб одним из самых боеспособных подразделений оккупантов, – британская разведка
РоSSии понадобится значительное время и затраты на восстановление своих вооруженных сил.
Война в Украине наносит серьезный ущерб одним из самых боеспособных подразделений и наиболее передовым силам РоSSии.
Об этом говорится в Министерстве обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Как говорится в сообщении, РоSSии потребуется значительное время и затраты на восстановление своих вооруженных сил. Особенно трудно будет заменить модернизированное и усовершенствованное оборудование из-за санкций, ограничивающих доступ РоSSии к критическим микроэлектронным компонентам.
Разведка также сообщила, что по крайней мере один из самых современных роSSийских танков Т-90М, представленный в 2016 году, был уничтожен в боях. Танк имеет улучшенную броню, модернизированную пушку и улучшенные системы спутниковой навигации.
Приблизительно 100 таких танков сейчас используют элитные подразделения РоSSии, в том числе воюющие в Украине. Модернизированная броня системы, предназначенная для противодействия противотанковому оружию, остается уязвимой, если ее не поддерживают другие силовые элементы.
Напомним, издание New York Times написало, что США предоставили Украине разведывательные данные, позволившие ликвидировать многих роSSийских генералов.