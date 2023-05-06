Армії НАТО навчаються полюванню за російськими підводними човнами – Bloomberg

Активність російського підводного флоту свідчить про підготовку диверсій.

Після року повномасштабної війни проти України російський військово-морський флот, як і армія, втратив свій авторитет у світі. Принаймні його надводна частина. Але Захід побоюється вступу у протистояння російського підводного флоту. Тому в ході навчань країни НАТО навчаються вистежувати підводні човни, щоб запобігти їх можливим атакам на об'єкти підводної інфраструктури, такі як кабелі та газопроводи. Про це пише Bloomberg, інформує ZN.ua.

Армії НАТО навчаються полюванню за російськими підводними човнами – Bloomberg
© Міноборони РФ

Під час 12-денних навчань, у яких беруть участь 12 країн НАТО, левову частину часу присвятили саме вистеженню вигаданого ворожого підводного човна біля берегів Норвегії та Ісландії. Російські підводні човни потенційно можуть порушити там безпеку комерційного судноплавства або намагатися перерізати військові маршрути, якими США поставляють техніку та зброю до Європи. Очікується, що росіяни також можуть влаштовувати диверсії на підводних кабелях, якими передаються дані та електрика.

Про збільшення активності росіян в Атлантиці, яке свідчить про те, що Росія «може націлитись на підводні кабелі», нещодавно заявив помічник генерального секретаря НАТО з розвідки та безпеки Девід Каттлер. Він вважає, що російські кораблі складають карти критично важливої інфраструктури країн блоку, готуючись до ударів по підводним об'єктам у Європі та Північній Америці.

Побоюючись таких атак, Польща посилює військовий захист енергетичної інфраструктури в морі. Уряд Польщі схвалив проект закону, який дозволить військовим потопити ворожий корабель, якщо він буде націлений на ключовий газопровід з Норвегії через Балтійське море.

За більш ніж рік війни в Україні Чорноморський флот РФ втратив флагман – крейсер «Москва», не зміг утримати острів Зміїний і вже не раз пропустив напад водних безпілотників у Севастополі. Але у війні не був задіяним російський підводний флот, тому країна НАТО не знає, яку загрозу він являє собою.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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