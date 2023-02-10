Українські військові приїхали в Бельгію, щоб навчитися керувати підводними дронами

Країна планує надати ЗСУ таке обладнання.

Українські військові приїхали в Бельгію, щоб навчитися керувати підводними дронами
© Людівін Дедондер / Twitter

Українські військові прибули на територію Бельгії, щоб розпочати навчання щодо застосування безпілотних підводних систем у межах тренувальної місії Європейського Союзу EUMAM. Про це повідомила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер у Twitter.

"Сьогодні ми вітаємо українських солдатів у Бельгії в межах місії EUMAM. Вони будуть проходити навчання на підводних системах, доставлених Бельгією в Україну. Я висловила їм свою глибоку підтримку й відзначила мужність, яку вони демонструють уже майже рік", – написала вона.

У своєму пості Дедондер, ймовірно, мала на увазі підводні засоби виробництва компанії ECA Robotics Belgium, про передачу яких Україні від Бельгії стало відомо в листопаді минулого року, інформує ZN.ua.

Держава планувала доставити нашій десять одиниць такої техніки до кінця травня 2023 року.


Максим Царук, ZN.ua





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