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2022-05-06
Два вражеских танка и БМП вместе с экипажами уничтожили украинские десантники
"Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины", - подчеркнуло командование ДШВ.
Фото: скріншот відео
Два танка, БМП и экипажи вражеской техники уничтожили украинские десантники.
Об этом сообщили на Facebook-странице командования ДШВ ВСУ.
Здесь же обнародовали видео результатов работы украинских защитников.
"Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины!" - подчеркнули в командовании Десантно-штурмовых войск.
Напомним, по данным Генштаба, РоSSия уже потеряла на войне почти 25 тысяч своих солдат и 1110 танков.
Ранее 93-я ОМБр "Холодный Яр" обнародовала видео уничтожения 3 вражеских танков.