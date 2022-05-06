Два вражеских танка и БМП вместе с экипажами уничтожили украинские десантники

"Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины", - подчеркнуло командование ДШВ.

Два вражеских танка и БМП вместе с экипажами уничтожили украинские десантники
Фото: скріншот відео

Два танка, БМП и экипажи вражеской техники уничтожили украинские десантники.

Об этом сообщили на Facebook-странице командования ДШВ ВСУ.

Здесь же обнародовали видео результатов работы украинских защитников.

"Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины!" - подчеркнули в командовании Десантно-штурмовых войск.

Напомним, по данным Генштаба, РоSSия уже потеряла на войне почти 25 тысяч своих солдат и 1110 танков.

Ранее 93-я ОМБр "Холодный Яр" обнародовала видео уничтожения 3 вражеских танков.

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