Два вражеских танка и БМП вместе с экипажами уничтожили украинские десантники

Два танка, БМП и экипажи вражеской техники уничтожили украинские десантники.

Об этом сообщили на Facebook-странице командования ДШВ ВСУ.

Здесь же обнародовали видео результатов работы украинских защитников.

"Продолжаем вести боевые действия и уничтожать врагов Украины!" - подчеркнули в командовании Десантно-штурмовых войск.

Напомним, по данным Генштаба, РоSSия уже потеряла на войне почти 25 тысяч своих солдат и 1110 танков.

Ранее 93-я ОМБр "Холодный Яр" обнародовала видео уничтожения 3 вражеских танков.