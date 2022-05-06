В Беларуси остается до 8 роSSийских пусковых установок "Искандеров" и до 6 самолетов — Генштаб

На территории Беларуси сейчас находятся подразделения ВС РФ в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и шести самолетов различных модификаций. Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook .

Отмечается, что эту технику роSSийские оккупанты могут использовать для нанесения авиационных и ракетных ударов по Украине.

Также в городе Клинце Брянской области РФ захватчики проводят боевое согласование подразделений 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа для дальнейшего участия в войне против Украины.

В Генштабе отметили, что наибольшая активность войск РФ сохраняется на Слобожанском и Донецком направлениях.

Захватчики также продолжают осуществлять наступательные действия на востоке Украины для установления полного контроля над Донецкой и Луганской областями и удержания сухопутного коридора с оккупированным Крымом.

В то же время враг и дальше несет существенные потери личного состава и техники. По информации ВСУ, в психиатрической больнице населенного пункта Малотокмакский Ростовской области, которую частично передали в пользование роSSийской армии, находится до 800 раненых и до 200 тел погибших оккупантов.

По подробной ситуации в регионах Украины:

На Волынском и Полесском направлениях россияне не предпринимали активных действий. ВС Беларуси выполняют задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Войска РФ выполняют задачи по прикрытию украинско-роSSийской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях. У пунктов пересечения границы они провели инженерное оборудование позиций.

На Слобожанском направлении оккупанты продолжают наращивать свою группировку. В частности, из района поселка Уразово Белгородской области на территорию Украины перемещаются подразделения из состава Восточного военного округа.

Кроме того, захватчики блокируют отдельные отдаленные населенные пункты Харьковской области и проводят систематические обстрелы высокой интенсивности, в том числе с применением реактивных систем залпового огня, по районам сосредоточения украинских сил. Также россияне безуспешно пытались наступать в направлении населенного пункта Новая Дмитровка.

На Донецком и Таврическом направлениях военные РФ совершают обстрелы вдоль всей линии столкновения для сковывания действий украинских защитников. Продолжают наносить авиационные и ракетно-бомбовые удары.

На Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении села Шандриголово. На Северодонецком направлении россияне пытались установить контроль над Рубежным и Воеводовкой, однако успеха не получили. На Попаснянском направлении захватчики совершали штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее. На Авдеевском и Кураховском направлениях они лишь обстреливали позиции сил обороны Украины. Также вражеская армия провела разведку боем в направлении населенного пункта Пречистовка. Однако успеха не имела и была вынуждена отступить.

В Мариуполе роSSийские оккупанты сосредотачивали основные усилия на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе "Азовстали".

На Южнобужском направлении враг не проводил активных наступательных действий, но наносил огневые удары по украинским позициям в отдельных районах. Оккупанты сосредотачивали усилия на содержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.