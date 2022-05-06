ВСУ возобновили контроль над 5 населенными пунктами Харьковщины, еще одним - частично, - Генштаб

В Беларуси все еще остаются роSSийские подразделения, а в Приднестровье оперативная группа оккупантов находится в полной боевой готовности.

ВСУ возобновили контроль над 5 населенными пунктами Харьковщины, еще одним - частично, - Генштаб
Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

После наступления подразделений Сил обороны Украины удалось восстановить контроль над населенными пунктами Александровка, Федоровка, Украинка, Шестаково, Победа и частью села Черкасские Тишки в Харьковской области.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

На Харьковщине оккупанты блокируют отдельные отдаленные населенные пункты, интенсивно обстреливают позиции украинских защитников, применяя при этом реактивные системы залпового огня.

"Также враг вел наступление в направлении населенного пункта Новая Дмитровка, успеха не имел", - отметили в Генеральном штабе.

Ситуация на других направлениях по состоянию на 18.00 6 мая такова:

  • наибольшая активность оккупантов продолжает наблюдаться на Слобожанском и Донецком направлениях.
  • на Волынском и Полесском направлениях захватчики активных действий не предпринимали.
  • Вооруженные силы Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. В стране все еще находятся подразделения росармии в составе восьми пусковых установок оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер-М" и шести самолетов различных модификаций. Технику могут привлекать к нанесению авиационных и ракетных ударов по территории Украины.
  • возле пунктов пересечения украинско-роSSийской границы в Брянской, Курской и Белгородской областях россияне провели инженерное оборудование позиций.

"По имеющейся информации, в населенном пункте Клинцы Брянской области подразделения 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа проводят боевое согласование с целью дальнейшего участия в боевых действиях на территории Украины", - сообщили в Генштабе.

  • на Слобожанском направлении РоSSия продолжает наращивание группировки войск. Из пункта Уразово Белгородской области на территорию Украины идет перемещение роSSийских подразделений из состава Восточного военного округа.
  • на Донецком и Таврическом направлениях оккупанты производят обстрелы вдоль всей линии столкновения, чтобы сковать действия украинских подразделений.
  • на Лиманском направлении враг вел штурмовые действия в направлении населенного пункта Шандриголово.
  • на Северодонецком захватчики пытались установить контроль над населенными пунктами Рубежное и Воеводовка, не имели успеха.
  • на Попаснянском направлении оккупанты проводили штурмовые действия в направлении населенного пункта Нижнее.
  • на Авдеевском и Кураховском направлениях россияне обстреливали позиции подразделений Сил обороны Украины.
  • в Мариуполе оккупанты основные усилия сосредотачивали на блокировании и поражении подразделений украинских защитников в районе Азовстали. В направлении села Пречистовка (Донецкая область) захватчики провели разведку боем, успеха не имели, поэтому отступили.
  • на Южнобужском направлении враг активных наступательных действий не проводил, только обстреливал позиции украинских войск и сосредоточил усилия на удержании занятых рубежей, пополнении боеприпасов и инженерном оборудовании позиций.
  • в Приднестровьи личный состав оперативной группы русских войск находится в полной боевой готовности.

"Противник продолжает нести существенные потери в личном составе и технике. По имеющейся информации, в психиатрической больнице населенного пункта Малотокмакской Ростовской области, которая частично передана в пользование вооруженным силам роSSийской федерации, находится до 800 раненых и до 200 тел в Генштабе.

Напомним, роSSийские войска и войска"ЛНР" пытаются штурмовать Северодонецк с нескольких направлений, город почти окружен.

По словам главы Луганщины, самыми горячими точками в области являются Воеводовка и Попасная. Последняя полностью не захвачена россиянами.

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