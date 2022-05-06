"Тут только один выход": оккупант из-под Харькова признался, какие у них на самом деле потери

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Отчаянный оккупант, который находится под Харьковом, рассказал, какие на самом деле у них потери.

Как пишет Politeka.net, украинцы уже 72-е сутки защищаются от роSSийских оккупационных войск. С первых дней войны враг получает достойный ответ от украинских защитников и все больше среди оккупантов панические настроения, ведь никто не хочет умирать. И сегодня, шестого мая, ГУР МО Украины опубликовали новый перехват разговора, в котором оккупант рассказал, что хочет сбежать, чтобы сохранить жизнь.

"Я приеду, все расскажу. Здесь столько людей погубили. Командиры ни разу не воевали. Они такие задачи ставят… Нас уже почти нет. Возможно, 50 человек из 800. Надо выбираться отсюда. Потому что здесь только один выход – или 200-й, или 300-й", - сказал собеседнику оккупант.

Отмечено, что враг находится на временно оккупированной территории под Харьковом. Несмотря на то, что его собеседница предупреждает о трибунале, это не останавливает мужчину в своих планах.


Артём Батечко, politeka.net

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