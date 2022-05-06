Крейсер "Москва" оказался слеп. Не видел ракеты “Нептун” – анализ Военно-морского института США
Две ракеты попали в наиболее уязвимое место флагмана черноморского флота РФ, информирует
Экипаж роSSийского ракетного крейсера "Москва" был слеп и не готов к украинской ракетной атаке, в результате которой затонул флагман черноморского флота РФ, показывает свежий
Обзор изображений после удара двух противокорабельных ракет "Нептун", сделанный военно-морским аналитиком из открытых источников и капитаном ВМС в отставке Крисом Карлсоном, показал, что на крейсере не были включены радары, и он не мог видеть угрозу от двух видов оружия.
На фотографии "Москвы" после удара радары "находятся в обычном убранном положении", — сказал Карлсон.
“Если вы посмотрите на фотографии "Москвы", когда она просто переходит с места на место, или стоит на якоре, все эти радары всегда направлены на корму", — сказал он.
Анализ основан на снимках крейсера с управляемыми ракетами класса "Слава", которые появились сразу после атаки у берегов Украины от двух противокорабельных ракет класса "Нептун".
Хотя у роSSийского военного корабля были более старые системы точечной обороны, они были бы способны противостоять ракетам "Нептун", созданным на основе 40-летней советской разработки, которая, в свою очередь, была основана на противокорабельной ракете "Гарпун" ВМС США, сказал он.
"Это похоже на "Гарпун". Это маленькая ракета. Ее боеголовка весит около 145 килограммов, летит менее чем на 10 метров от поверхности [и имеет] радиолокационное наведение", - сказал Карлсон. "Это не является, скажем так, стрессовой угрозой для систем ПВО. Она не сверхзвуковая".
В частности, радарная система, которая должна была направить ракеты "Москва ОСА-М" класса "поверхность-воздух" на противодействие украинским ракетам, судя по фотографии, не была активна, поскольку ее излучатели были собраны.