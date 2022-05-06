Крейсер "Москва" оказался слеп. Не видел ракеты “Нептун” – анализ Военно-морского института США

Экипаж роSSийского ракетного крейсера "Москва" был слеп и не готов к украинской ракетной атаке, в результате которой затонул флагман черноморского флота РФ , показывает свежий анализ Военно-морского института США .

Обзор изображений после удара двух противокорабельных ракет "Нептун", сделанный военно-морским аналитиком из открытых источников и капитаном ВМС в отставке Крисом Карлсоном, показал, что на крейсере не были включены радары, и он не мог видеть угрозу от двух видов оружия.

На фотографии "Москвы" после удара радары "находятся в обычном убранном положении", — сказал Карлсон.

“Если вы посмотрите на фотографии "Москвы", когда она просто переходит с места на место, или стоит на якоре, все эти радары всегда направлены на корму", — сказал он.

Анализ основан на снимках крейсера с управляемыми ракетами класса "Слава", которые появились сразу после атаки у берегов Украины от двух противокорабельных ракет класса "Нептун".

Хотя у роSSийского военного корабля были более старые системы точечной обороны, они были бы способны противостоять ракетам "Нептун", созданным на основе 40-летней советской разработки, которая, в свою очередь, была основана на противокорабельной ракете "Гарпун" ВМС США , сказал он.

"Это похоже на "Гарпун". Это маленькая ракета. Ее боеголовка весит около 145 килограммов, летит менее чем на 10 метров от поверхности [и имеет] радиолокационное наведение", - сказал Карлсон. "Это не является, скажем так, стрессовой угрозой для систем ПВО. Она не сверхзвуковая".

В частности, радарная система, которая должна была направить ракеты "Москва ОСА-М" класса "поверхность-воздух" на противодействие украинским ракетам, судя по фотографии, не была активна, поскольку ее излучатели были собраны.