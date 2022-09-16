У Чорному морі виловили рятувальний пліт із крейсера "Москва": знайдене в ньому здивувало

Флагман Чорноморського флоту РФ, ракетний крейсер "Москва", який був посланий відомим курсом й затонув у середині квітня, став красномовним доказом недбальства російського військового керівництва.

Про це інформують у Державній прикордонній службі України, інформує Апостроф.

Зазначається, що екіпаж морського торгового судна виловив в Чорному морі та передав українським прикордонникам Ізмаїльського загону рятувальний пліт на 20 осіб, який тримався на поверхні води лише тому, що був прив’язаний до кількох рятувальних жилетів.

На плоту знайшли зламане весло та балони для підкачування повітря. Також там був водонепроникний мішок, в якому знаходилися російські монети, елементи одностроїв моряків та морпіхів з бойовими номерами.

Знахідка стала черговим доказом недбальства російського військового керівництва, зазначають прикордонники, адже пліт, скоріше за все, був несправний, і загарбники, які намагалися на ньому врятуватися, вдавалися до відчайдушних кроків.

Щоб утримати на воді дірявий плавзасіб під час шторму, російські моряки познімали з себе рятувальні жилети та прилаштували їх до плота, аби той зберіг плавучість.

На дірявому плоту знайшли й мотивуючий напис: "Никакой паники! Плот сохраняет плавучесть в любых условиях и дает вам надежную защиту". "Це ще одне красномовне свідчення, що не можна вірити тому, що проголошує російське військове командування", - йдеться у повідомленні ДПСУ.


Олексій Руденко, Апостроф





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