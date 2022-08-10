Як із крейсером "Москва", американці розкрили новий масштабний провал окупантів: "У кремля немає..."

9 серпня на захопленому росіянами військовому аеродромі "Саки" в Новофедорівці, що в окупованому Криму, пролунала серія вибухів.

Про це повідомляється у свіжому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Міноборони країни-агресора заявило, що кілька авіаційних боєприпасів вибухнули у складських приміщеннях авіабази, відкинувши повідомлення про те, що це були українські ракетні удари чи диверсії на військовому об'єкті.

"У кремля немає особливих причин звинувачувати Україну в завданні ударів, які завдали шкоди, оскільки такі удари продемонстрували б неефективність російських систем ППО, що вже показало потоплення Україною крейсера "Москва"", - пояснюють аналітики.

ISW поки не має жодних підстав для самостійної оцінки точної причини вибухів. Одночасність вибухів на двох різних об'єктах, на думку експертів, унеможливлює офіційну російську версію випадкової пожежі, але не виключає ні диверсію, ні далекобійний ракетний удар.

"Україна могла модифікувати свої ракети "Нептун" для завдання ударів по наземних цілях (як це зробили росіяни з протикорабельними і зенітними ракетами), але нині немає жодних доказів, що підтверджують цю гіпотезу", - додали аналітики.