На крейсері "Москва" загинув син комдива Чорноморського флоту - ЗМІ

На знищеному ЗСУ флагмані Чорноморського флоту крейсері "Москва" серед десятків інших російських військових загинув Валерій Криворіг, син командира дивізії ЧФ РФ контр-адмірала Олега Криворога.

Про це з посиланням на неназваних співрозмовників повідомляє "Агентство. Новини", інформує Апостроф .

Як стало відомо, 37-річний Валерій служив на крейсері у званні капітан-лейтенанта. У 2019 році він керував ротою прийому та розподілу військовослужбовців центру забезпечення управління штабу флоту.

Як розповіли співрозмовники "Агентства", після загибелі корабля Криворіг вважається зниклим безвісти. Востаннє у мережі він з'являвся 9 квітня, за п'ять днів до загибелі крейсера.

Батько зниклого моряка - Олег Криворіг, командир 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту, куди входила і "Москва".

Раніше Апостроф повідомляв, що крейсер "Москва" був знищений 14 квітня ударами двох протикорабельних ракет "Нептун" . Руйнування були настільки великі, що флагман ЧФ РФ довелося затопити на півдорозі від острова Зміїний до берегів окупованого Криму.