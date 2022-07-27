На крейсері "Москва" загинув син комдива Чорноморського флоту - ЗМІ

На знищеному ЗСУ флагмані Чорноморського флоту крейсері "Москва" серед десятків інших російських військових загинув Валерій Криворіг, син командира дивізії ЧФ РФ контр-адмірала Олега Криворога.

Про це з посиланням на неназваних співрозмовників повідомляє "Агентство. Новини", інформує Апостроф.

Як стало відомо, 37-річний Валерій служив на крейсері у званні капітан-лейтенанта. У 2019 році він керував ротою прийому та розподілу військовослужбовців центру забезпечення управління штабу флоту.

Як розповіли співрозмовники "Агентства", після загибелі корабля Криворіг вважається зниклим безвісти. Востаннє у мережі він з'являвся 9 квітня, за п'ять днів до загибелі крейсера.

Батько зниклого моряка - Олег Криворіг, командир 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту, куди входила і "Москва".

Раніше Апостроф повідомляв, що крейсер "Москва" був знищений 14 квітня ударами двох протикорабельних ракет "Нептун" . Руйнування були настільки великі, що флагман ЧФ РФ довелося затопити на півдорозі від острова Зміїний до берегів окупованого Криму.

Міноборони РФ визнало лише загибель одного моряка, ще 27 вважаються зниклими безвісти.


Ігор Тимофєєв, Апостроф





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