Все-таки загинули: рідним моряків із крейсера "Москва" почали видавати документи про смерть

Рідним моряків знищеного ЗСУ крейсера "Москва" російське військове керівництво почало видавати документи про смерть. Міноборони Росії визнало загибель чотирьох осіб, інформує Апостроф.

Про це повідомляє Telegram-канал "Можемо пояснити".

Так, свідоцтво про його смерть отримали рідні строковика Леоніда Савіна, який служив на крейсері "Москва" та вважався зниклим безвісти після того, як корабель пішов на дно. Його брат Володимир Савін розповів, що заведено кримінальну справу, проте до підняття крейсера нічого не буде відомо, а Міноборони РФ заявило, що "допоможе розібратися з винними" у трагедії.

"Леонід був терміновиком, в армію пішов одразу після школи. Термін його служби закінчувався у липні 2022 року, контракт Леонід підписувати не збирався. На крейсері він займався постачанням, допомагав на кухні. Після загибелі корабля сім'я Леоніда заявляла, що має намір добиватися покарання для тих, хто припустився участі у військових діях", - пише Telegram-канал.

Визнано загибель ще одного строковика з крейсера "Москва" - 23-річного Івана Франтіна. Його родичі розповіли, що Івана призвали на службу у червні 2021-го, після курсу молодого бійця за розподілом його відправили на флагман Чорноморського флоту.

Через 110 днів після затоплення корабля отримав свідоцтво про смерть строковика-сина Єгора Дмитро Шкребець.

Відтак, російська влада офіційно підтвердила смерть четирьох військових із крейсера "Москва".

Раніше журналісти повідомляли про першого офіційно підтвердженого загиблого серед російських моряків, які перебували на ракетному крейсері "Москва" - мічмана Івана Вахрушева, який служив у п’ятій бойовій частині, що відповідала за експлуатаційну безпеку корабля.

Також ми писали про найгучнішу загиблу персону, але офіційно не підтверджену персону на знищеному ЗСУ флагмані Чорноморського флоту крейсері "Москва" - Валерія Криворога, сина командира дивізії ЧФ РФ контр-адмірала Олега Криворога.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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