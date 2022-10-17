Пішов слідом за крейсером "Москва": ЗСУ знищили найдорожчий російський танк

У боях під Бахмутом українські захисники знищили хвалений окупантами Т-90М "Прорив".

Військові 93-ї бригади Збройних сил України на полі бою під Бахмутом на Донеччині знищили найдорожчий танк, який був на озброєнні російської армії. Йдеться про Т-90М "Прорив", який так нахвалювали окупанти та їхні пропагандисти. Про це розповів український журналіст Юрій Бутусов.

Він також показав фрагмент відеосюжету, в якому кремлівський пропагандист називає "Прорив" "гордістю російської армії" та "невразливим для ударів".

"Прорив" - машина, і справді здатна прорвати будь-яке оточення і навіть лінію фронту. За 20 років своєї еволюції ця самохідна залізна фортеця пройшла революційні етапи оновлень. Завдяки особливому захисту танк надійний в експлуатації, а головне – майже невразливий для ударів завдяки броні”, – заявив путініст.

Відомо, що вартість Т-90М "Прорив" сягає 4,3 млн. доларів. Цей танк є модернізацією російського танка Т-90 "Володимир", створеного наприкінці 80-х – на початку 90-х років. Основними особливостями "Прориву" стала заміна старої вежі на новий бойовий модуль, оснащений удосконаленою системою управління вогнем (СУО) "Калина" з інтегрованою бойовою інформаційно-керуючою системою тактичної ланки, новий автомат зарядки та модернізована гармата 2А46М-5, а також дистанційно керована зеніт. установка "УДП Т05БВ-1".