В Киеве пока не планируют вводить комендантский час на 8-9 мая, - Кличко

В эти дни усилят патрулирование и охрану общественного порядка.

В Киеве пока не планируют вводить комендантский час на 8-9 мая, - Кличко
Віталій Кличко
Фото: fightnews.info

В Киеве пока не планируют вводить на 8-9 мая комендантский час.

Об этом сообщил глава столицы Виталий Кличко.

"Город в эти дни никаких мер проводить тоже не планирует. Потому что, напомню, во время военного положения массовые мероприятия запрещены. Если кто-то захочет пойти возложить цветы, он может это сделать в частном порядке", - отметил Кличко.

Он отметил, что в эти дни в городе будут усилены патрулирование и охрана общественного порядка.

Мэр Киева отметил, что посещать леса и лесопарковые зоны в столице и пригороде запрещено. Ведь во многих из них до сих пор работают пиротехники. над разминированием территорий.

"Обращаюсь к киевлянам: Сегодня не время для массовых гуляний или отдыха на природе крупными компаниями. Будьте внимательны и соблюдайте правила безопасности военного времени. Также прошу не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и сразу следовать в укрытие. В ближайшие дни высока вероятность ракетных обстрелов во всех регионах Украины", - добавил Кличко.

Напомним, в Запорожье с 19:00 8 мая по 5:00 10 мая будет действовать усиленный комендантский час.

А в Ивано-Франковске на 7-9 мая отменили все публичные мероприятия, включая молебны и празднование Дня города.

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