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2022-05-06
Еще один обмен пленными: среди освобожденных украинцев – настоятель храма ПЦУ
Это уже девятый обмен пленными с начала полномасштабной войны, информирует
6 мая состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией,
Домой возвращаются более 40 украинцев: 28 военных и 13 гражданских.
Среди освобожденных из плена – 11 женщин, а также настоятель храма Православной Церкви Украины.
Это уже девятый обмен пленниками между Украиной и Россией с начала полномасштабной войны. Первый состоялся 24 марта, восьмой – 30 апреля.
Анастасия Дэйна, ZN.ua