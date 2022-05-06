Еще один обмен пленными: среди освобожденных украинцев – настоятель храма ПЦУ

6 мая состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией , сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Домой возвращаются более 40 украинцев: 28 военных и 13 гражданских.

Среди освобожденных из плена – 11 женщин, а также настоятель храма Православной Церкви Украины.