Еще один обмен пленными: среди освобожденных украинцев – настоятель храма ПЦУ

Это уже девятый обмен пленными с начала полномасштабной войны, информирует ZN.ua.

6 мая состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

Домой возвращаются более 40 украинцев: 28 военных и 13 гражданских.

Среди освобожденных из плена – 11 женщин, а также настоятель храма Православной Церкви Украины.

Это уже девятый обмен пленниками между Украиной и Россией с начала полномасштабной войны. Первый состоялся 24 марта, восьмой – 30 апреля.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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