Срочное обращение к жителям Одесчины: "Просим отнестись с пониманием"

Срочное обращение к жителям Одесчины: "Просим отнестись с пониманием"

Плановые контрдиверсионные мероприятия проводятся на территории Маякской громады.

Об этом сообщили в областном управлении СБУ.

Мероприятия проводятся, чтобы защитить мирных жителей, а также военные и гражданские объекты от нападений, выявить и обезвредить роSSийские диверсионные группы, а также отработать другие задачи военного времени.

В СБУ напоминают, что такие мероприятия проводятся на постоянной основе.

"Призываем с пониманием отнестись к проведению указанной операции и быть сплоченными и готовыми ко всем возможным ситуациям", — отметили в спецслужбе.


Алексей Ионов, politeka.net

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