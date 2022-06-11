Взрыв прогремел в 20 метрах от берега: в командовании "Юг" срочно обратились к жителям

Взрыв прогремел в 20 метрах от берега: в командовании "Юг" срочно обратились к жителям

В Одесской области сдетонировала роSSийская морская мина. Она взорвалась в 20 метрах от побережья.

По данным оперативного командование "Юг", вражеская морская мина сорвалась с якоря. За 20 метров до берега она взорвалась. Военные предполагают, что она столкнулась с другим предметом и сдетонировала.

К побережью Одесской области вновь вынесло сорванную с якоря вражескую мину. Она была обнаружена в море в 20 метрах от берега. Мина сдетонировала прямо в воде, вероятно от столкновения с другим предметом, – говорится в заметке.

Одесса, пляж, военные, море

В оперативном командовании "Юг" подчеркивают быть осмотрительными. Полномасштабная война с Россией продолжается, поэтому нужно вести себя максимально осторожно. Это может спасти вам жизнь!

Ни В коем случае не игнорируйте сигналы воздушной тревоги, не приближайтесь к подозрительным предметам. Также не стоит гулять на пляжах, которые заминированы из-за потенциальной угрозы высадки вражеского десанта, которая в последнее время значительно снизилась.

В ВМС подчеркнули, что существует вероятность, что россияне решат высадить тактический десант или диверсионно-разведывательные группы на одесское побережье. Украинские военные тщательно мониторят всю ситуацию.

Черное море, мина, Одесская область, пляж


Алексей Ионов, politeka.net





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