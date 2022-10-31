Війська РФ обстрілюють деокуповану територію Херсонської області з лівого берега Дніпра

Троє людей отримали поранення.

Війська РФ обстрілюють деокуповану територію Херсонської області з лівого берега Дніпра
© Getty Images

Російські окупаційні війська обстрілюють деокуповані населені пункти Херсонської області з лівого берега Дніпра, інформує Оперативне командування "Південь" у Facebook.

"Звільнену територію Херсонської області ворог також тримає в напрузі і обстрілює з лівого берега Дніпра. Важкою артилерією і реактивними системами залпового вогню обстріляні населенні пункти Новоалександрівської громади Бериславського району. Внаслідок обстрілу постраждали троє людей, пошкоджено приватні будівлі", - йдеться в повідомленні.

Окупанти завдали ракетного удару по Очакову. Зруйновано та пошкоджено приватні гаражі, адміністративні, господарчі будівлі, житлові будинки, об’єкти промислової інфрасруктури.


Анна Конюченко, ZN.ua





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