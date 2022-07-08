Жителям тимчасово окупованих південних областей України необхідно евакуюватись - Верещук

Жителі тимчасово окупованих південних областей України, особливо Херсонської та Запорізької, повинні максимально швидко евакуюватися всіма можливими способами, щоб Збройні сили могли звільняти ці території, не наражаючи на небезпеку громадянського населення.

З таким проханням в ефірі загальнонаціонального телемарафону звернулася віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

“Евакуація йде, і люди про неї знають. Горизонтальна система комунікації дуже добре діє. Ті, хто поїхав та волонтери знають шляхи, ми долучаємося. Я не буду зараз публічно про це говорити, бо це безпека людей”, – наголосила Верещук.

За її словами, Росія хоче, щоб громадянське населення залишалося якнайдовше на окупованих територіях, і робить все, щоб закрити можливість для людей офіційно евакуюватися. Водночас люди, особливо жінки, які мають дітей, повинні мати життєву мудрість і розуміти: перебування на території Херсонської та Запорізької області в рази гірше і небезпечніше, ніж перебування на підконтрольній Україні території.

Верещук також зазначила, що російські загарбники використовують громадянське населення як живий щит, тож громадяни мають виїхати, щоб дати можливість ЗСУ звільнити землю від ворога.

"Наша артилерія повинна працювати, тому що деокупація включає збройне застосування сили, ми ж розуміємо це", - пояснила Верещук. Вона закликала виїжджати та вивозити своїх рідних усіма доступними способами.