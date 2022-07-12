Жителям Донецька доводиться страждати від "русского мира": їх побут відкотився на багато років назад

Людям доводиться сподіватися винятково на природу.

Мешканцям окупованого Донецька доводиться страждати не лише від ворожого обстрілу. Їхній побут відкотився на багато років тому. Так, в окупованому Донецьку місцеві миють посуд під дощем через відсутність водопостачання у будинках. Відео того, що приніс до Донецька "російський світ" з'явилося в мережі та Телеграм-каналах .

Донецьк живе вісім років під крилом Росії. Але люди змушені мити посуд під дощем. Тому що водопостачання немає, за вісім років не склалося.

"Жителі "асвабажденой" території Донецької області, які офігели від небаченого щастя, з головою поринули в досі небачену цивілізацію і миють посуд за допомогою дощу. Хіба могли вони мріяти про такий прорив при українській владі? Звичайно, ні!", - з сарказмом підписали відео .

На відео дівчинка показує, як миє посуд під дощем. Налагодити водопостачання російські окупанти просто не можуть, тож людям доводиться сподіватися виключно на природу.

"А правда, навіщо нам вода з крану, коли є дощ?", - цікавиться дівчинка в жартівливому тоні.