Президент подписал закон "О десоветизации законодательства Украины", – Стефанчук

Закон предусматривает "вычищение от советщины" почти 1200 актов органов государственной власти.

Президент подписал закон "О десоветизации законодательства Украины", – Стефанчук
Руслан Стефанчук
Фото: facebook.com/stefanchuk.official

Кабинету Министров Украины дано поручение выработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках.

Об этом на странице FB сообщил спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

"Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О десоветизации законодательства Украины", - подчеркнул спикер.

По его словам, отныне в законодательстве "нет упоминания о победах "Великой Октябрьской социалистической революции", нет стремления воплощать в жизнь "ленинские идеи построения коммунистического общества".

Закон также предусматривает "вычищение" почти 1200 актов органов государственной власти и управления Союза ССР, Украинской ССР (Украинской ССР).

"Дано поручение Кабинету Министров Украины в ближайшее время провести то же на своем уровне, а также наработать новые Трудовой кодекс, Жилищный кодекс и Кодекс об административных проступках", - подчеркнул спикер.

Напомним, Рада приняла закон о десоветизации законодательства Украины.

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