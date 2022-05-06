РоSSия продолжает отправлять на войну в Украину срочников - разведка

Из-за высоких потерь на фронте оккупанты пытаются срочно пополнить резервы "живой силы", информирует ZN.ua.

РоSSия продолжает отправлять на войну в Украину срочников - разведка
© Минобороны РоSSии/t.me

Несмотря на неоднократные заявления Кремля о недопустимости привлечения к участию в войне солдат срочной службы, такие случаи фиксируются все чаще, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

К боевым действиям на территории Украины активно привлекаются, в частности, военнослужащие срочной службы 217 воздушно-десантного полка 98 воздушно-десантной дивизии (Иваново). В настоящее время 98-я дивизия участвует в боях на территории Харьковской области.

Кроме того, спешка в вопросе восстановления потерь приводит к сокращению периода обучения будущих военных. Новобранцы 8 армии южного военного округа ВС РФ проходят 4-дневный курс подготовки, после чего направляются на доукомплектование мотострелковых подразделений на территории Украины.

Также роSSийские власти на принудительно-добровольной основе направляют до 40 медицинских работников Крыма в безвозмездную командировку на оккупированные территории Донецкой области. Срок командировки – до двух недель. Озвученная цель – "оказание помощи".


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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