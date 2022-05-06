Верещук призвала "Врачей без границ" сформировать эвакуационную миссию для спасения защитников "Азовстали"

Вице-премьер-министр реинтеграции Ирина Верещук обратились с письмом к главе международной медицинской организации «Врачи без границ» в Украине Мишеля-Оливье Лашарите с призывом сформировать миссию для оказания помощи защитникам Мариуполя. Об этом сообщают в службе Минреинтеграции.

"Жалкие условия, в которых находятся все окруженные Азовстали, отсутствие доступа к медицинской помощи, ухудшение их физического и психологического состояния являются явным нарушением раздела IX статьи 55 Устава Организации Объединенных Наций", - отметила Верещук в письме.

Также чиновник напомнила, что, по хартии, MSF оказывает помощь населению, что попало в беду или являлось жертвой вооруженных конфликтов.

“Поэтому исходя из принципов, которыми руководствуется MSF, Минреинтеграции просит сформировать миссию для эвакуации защитников Мариуполя, которые сейчас находятся в металлургическом комбинате "Азовсталь". Оценить их физическое и психическое состояние, собрать свидетельства об условиях, в которых они находятся, и оказать медицинскую помощь украинцам, права человека которых нарушены РоSSийской Федерацией”, - подчеркнула Ирина Верещук.

Напомним, россияне уже несколько дней штурмуют завод "Азовсталь" в Мариуполе, где находятся украинские защитники. Через гуманитарный коридор с завода удалось эвакуировать часть мирных людей. Раненых военных вывезти РоSSия не разрешила. Перед этим был разбомблен полевой госпиталь "азовцев" и исчезла возможность оказывать какую-либо медицинскую помощь пострадавшим.