Попасная полностью не захвачена, не верьте фейкам, – Гайдай

Этот город вместе с Воеводовкой являются горячими точками Луганской области.

Попасная полностью не захвачена, не верьте фейкам, – Гайдай
Луганська область (ілюстративне фото)
Фото: t.me/luhanskaVTSA

Самыми горячими точками в Луганской области есть Воеводовка и Попасная. Последняя полностью не захвачена россиянами, подчеркнул глава ОВА Сергей Гайдай.

"Не верьте роSSийским фейкам, орки город полностью не захватили", – заявил он.

В то же время Попасная почти полностью разрушена. Враг уничтожает все на своем пути.

"Даже если наши где-то смещаются – все равно победа будет за нами. Не обо всем можем говорить, но скоро будут очень хорошие новости", – пообещал Гайдай.

Руководитель ОВА добавил, что больницы области обеспечены машинами, горючим, постоянно пополняются лекарствами, врачи, коммунальщики и волонтеры имеют все необходимые средства индивидуальной безопасности.

Света нет во многих общинах. Чтобы зарядить телефон, жители должны обращаться в свои военно-гражданские администрации – они снабжены генераторами. Обо всех нуждах нужно сообщать властям на местах.

Сегодня в 16:30 отправится бесплатный эвакуационный поезд Покровск – Днепр – Львов.

Напомним, за сутки россияне 30 раз открывали огонь по Луганщине, в том числе 16 – по жилым кварталам и объектам инфраструктуры. В результате обстрелов населенных пунктов Луганской области погибли два человека, есть разные разрушения.

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