Новостей.COM ⇒
2022-05-06
На Киевщине приостановили деятельность УПЦ МП: что оказалось под запретом
В Броварах Киевской области приостановили деятельность УПЦ МП на весь период действия военного положения.
Соответствующее решение принято 6 мая на сессии Броварского городского совета сообщил мэр города Игорь Сапожко в
"Это означает, что установят охрану объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП в Украине и введут особый режим их работы. Под запретом будут проведение собраний, митингов, шествий и всех других массовых мероприятий", - написал он.
Алексей Ионов, politeka.net