На Киевщине приостановили деятельность УПЦ МП: что оказалось под запретом

В Броварах Киевской области приостановили деятельность УПЦ МП на весь период действия военного положения.

Соответствующее решение принято 6 мая на сессии Броварского городского совета сообщил мэр города Игорь Сапожко в Тelegram .

"Это означает, что установят охрану объектов недвижимости церковных общин УПЦ МП в Украине и введут особый режим их работы. Под запретом будут проведение собраний, митингов, шествий и всех других массовых мероприятий", - написал он.