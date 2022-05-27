СБУ остановила деятельность компании, обслуживавшей роSSийские транспортные самолеты

Это существенно ударит по логистике оккупантов.

СБУ остановила деятельность компании, обслуживавшей роSSийские транспортные самолеты
© Минобороны РоSSии/t.me

СБУ заблокировала деятельность компании, обслуживавшей транспортные самолеты РФ. В частности, Служба безопасности Украины помешала РФ обойти санкции в отношении ремонта транспортных самолетов типа «Ан». Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Сообщается, что РоSSия зарегистрировала «компанию-посредника» в одной из стран Ближнего Востока, которая якобы не имеет отношения к Москве. Это позволило бы оккупантам вполне «легально» обслуживать тяжелые транспортные самолеты по всему миру.

«Впрочем, благодаря работе СБУ на опережение, профильные украинские ведомства отменили действие сертификата техобслуживания для иностранного «посредника» страны-агрессора», - сообщили в СБУ.

В частности, теперь РоSSия не сможет ремонтировать свои грузовые самолеты, произведенные по лицензии ГП «Антонов», ни в одной стране.

Отмечается, что это существенно ударит по логистике оккупантов, поскольку они использовали более десяти тяжелых самолетов типа «Ан-124» для перевозки личного состава и тяжелой бронированной техники во время войны против Украины.


Анастасия Гурин, ZN.ua

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