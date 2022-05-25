В Кремле заявили, что специально приостановили наступление в Украине
РоSSийские оккупанты специально приостановили наступление в Украине, чтобы якобы избежать потерь среди мирных жителей. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, наступление оккупантов в Украине замедлилось из-за того, что они якобы открывают так называемые "гуманитарные коридоры" для выхода мирных жителей из сел и городов.
Таким образом командование роSSийских оккупационных войск оправдывает свои неудачи. Бойцы ВСУ в начале мая провели контрнаступление в Харьковской области, освободили несколько населенных пунктов и вышли к государственной границе. В Донецкой и Луганской области большое наступление роSSийских войск, начатое месяц назад (во второй половине апреля), практически закончилось.
Ранее в роSSийских СМИ заявили, что оккупанты не смогли добиться поставленных целей, потому должностей лишились несколько роSSийских генералов.
О том, что роSSийские оккупационные войска не смогли за 3 месяца полномасштабного вторжения в Украину добиться желаемого, рассказал и советник главы Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ смогли защитить Киев, Харьков и другие города, а сейчас сдерживают наступление оккупантов на Донбассе.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, куда хочет поехать в первую очередь после победы над РФ.