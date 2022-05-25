В Кремле заявили, что специально приостановили наступление в Украине

РоSSийские оккупанты специально приостановили наступление в Украине, чтобы якобы избежать потерь среди мирных жителей. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Путинский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что россияне специально приостановили наступление в Украине

По его словам, наступление оккупантов в Украине замедлилось из-за того, что они якобы открывают так называемые "гуманитарные коридоры" для выхода мирных жителей из сел и городов.

Таким образом командование роSSийских оккупационных войск оправдывает свои неудачи. Бойцы ВСУ в начале мая провели контрнаступление в Харьковской области, освободили несколько населенных пунктов и вышли к государственной границе. В Донецкой и Луганской области большое наступление роSSийских войск, начатое месяц назад (во второй половине апреля), практически закончилось.

Ранее в роSSийских СМИ заявили, что оккупанты не смогли добиться поставленных целей, потому должностей лишились несколько роSSийских генералов.

Путинский министр обороны Сергей Шойгу заявил, что россияне специально приостановили наступление в Украине

О том, что роSSийские оккупационные войска не смогли за 3 месяца полномасштабного вторжения в Украину добиться желаемого, рассказал и советник главы Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ смогли защитить Киев, Харьков и другие города, а сейчас сдерживают наступление оккупантов на Донбассе.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский признался, куда хочет поехать в первую очередь после победы над РФ.


Максимов Віталій, Тудей

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