В Кремле заявили, что специально приостановили наступление в Украине

РоSSийские оккупанты специально приостановили наступление в Украине, чтобы якобы избежать потерь среди мирных жителей. Такое заявление сделал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, наступление оккупантов в Украине замедлилось из-за того, что они якобы открывают так называемые "гуманитарные коридоры" для выхода мирных жителей из сел и городов.

Таким образом командование роSSийских оккупационных войск оправдывает свои неудачи. Бойцы ВСУ в начале мая провели контрнаступление в Харьковской области, освободили несколько населенных пунктов и вышли к государственной границе. В Донецкой и Луганской области большое наступление роSSийских войск, начатое месяц назад (во второй половине апреля), практически закончилось.

Ранее в роSSийских СМИ заявили, что оккупанты не смогли добиться поставленных целей, потому должностей лишились несколько роSSийских генералов.

О том, что роSSийские оккупационные войска не смогли за 3 месяца полномасштабного вторжения в Украину добиться желаемого, рассказал и советник главы Офиса президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что бойцы ВСУ смогли защитить Киев , Харьков и другие города, а сейчас сдерживают наступление оккупантов на Донбассе.