Служба безопасности Украины установила уже 1140 роSSийских захватчиков, совершавших зверства против мирного населения в Киевской области.

Фотографией нелюдя из Татарстана поделились в СБУ , информирует Апостроф .

На снимке Фассахов Булат Ленаревич, 20.11.2001 года рождения. Он – уроженец Республики Татарстан, проходит службу в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РоSSии.

СБУ установила, что во время временной оккупации одного из населенных пунктов Киевщины этот человек совершил ряд военных преступлений в отношении гражданского населения. Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений.

В частности, преступник ворвался в дом украинской семьи, закрыл ее в подвале, кроме молодой девушки. Угрожая расстрелом всей семьи, солдат изнасиловал девушку, а затем повторил преступление вместе с тремя приспешниками.

"СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора заочно объявила ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.