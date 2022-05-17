Нелюдь из Татарстана: СБУ показала фото рашиста, творившего зверства на Киевщине

Служба безопасности Украины установила уже 1140 роSSийских захватчиков, совершавших зверства против мирного населения в Киевской области.

Фотографией нелюдя из Татарстана поделились в СБУ, информирует Апостроф.

На снимке Фассахов Булат Ленаревич, 20.11.2001 года рождения. Он – уроженец Республики Татарстан, проходит службу в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РоSSии.

СБУ установила, что во время временной оккупации одного из населенных пунктов Киевщины этот человек совершил ряд военных преступлений в отношении гражданского населения. Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений.

В частности, преступник ворвался в дом украинской семьи, закрыл ее в подвале, кроме молодой девушки. Угрожая расстрелом всей семьи, солдат изнасиловал девушку, а затем повторил преступление вместе с тремя приспешниками.

"СБУ под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора заочно объявила ему о подозрении в нарушении законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.


Инна Погрибная, Апостроф

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