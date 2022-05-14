Депутаты партий, запрещенных за пророSSийскую деятельность, должны автоматически лишаться мандатов - Корниенко

Несмотря на то, что пророSSийскую партию ОПЗЖ запретили в Украине, ее депутаты продолжают работать в Верховной Раде, информирует ZN.ua.

Депутаты партий, запрещенных за пророSSийскую деятельность, должны автоматически лишаться мандатов - Корниенко
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Запрет политической партии, в частности, за пророSSийскую деятельность, должен приводить к потере мандатов всех народных депутатов от этой партии, заявил первый заместитель председателя парламента Александр Корниенко в эфире национального марафона.

«Если мы говорим о том, чтобы коллеги лишались мандатов, то выход есть: нужно внести изменения в Конституцию. У нас есть пять или семь оснований для потери мандата, и туда просто нужно добавить основание "сотрудничество с оккупантами или пророSSийская деятельность". Также остаются традиционные механизмы – приговоры суда. Но фактически нужно внести изменения о том, что если партия запрещена за пророSSийскую деятельность, то, соответственно, депутаты от нее должны автоматически терять мандаты», - сказал Корниенко.


Анастасия Дэйна, ZN.ua

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