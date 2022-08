Пошкоджені мости на Херсонщині залишаться головним джерелом вразливості для військ РФ — британська розвідка

Два основні мости, що ведуть до тимчасово окупованої військами РФ території на західному березі Дніпра в Херсонській області, зараз не використовуються для цілей військового постачання. Російські окупанти намагалися «компенсувати» пошкодження мостів, але навіть якщо загарбникам вдасться їх відремонтувати, це все одно залишиться джерелом вразливості для військ РФ , вважає Міноборони Британії.

«10 серпня 2022 року українські високоточні удари, ймовірно, призвели до того, що переправа через Дніпро в Новій Каховці стала непридатною для проїзду важкої військової техніки», - зазначає британська розвідка.

Також, за словами британських аналітиків, останніми днями військам РФ вдалося провести лише поверхневий ремонт пошкодженого Антонівського мосту.

Крім того, минулого тижня було пошкоджено ще один міст на Херсонщині. З кінця липня 2022 року РФ використовує понтонну переправу біля мостів як основний шлях для постачання запасів для військових.

«Навіть якщо Росії вдасться суттєво відремонтувати мости, вони залишаться ключовою вразливістю. Наземне забезпечення кількох тисяч російських військових на західному березі Дніпра майже напевно залежить лише від двох понтонних пунктів переправи», - зазначає Міноборони Британії.

Зважаючи на обмеження ланцюгів поставок, об’єми будь-яких запасів, які окупантам вдалося стягнути на західний берег Дніпра, ймовірно, будуть ключовим фактором для витривалості військ РФ , вважає британська розвідка.