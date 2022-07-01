Системи безпеки ЗАЕС можуть залишаться без охолодження, а Енергоатом не може передати МАГАТЕ оперативні дані
На ЗАЕС окупанти влаштували провокацію, наполягаючи на осушуванні охолоджувальних басейнів станції – для перевірки її чаш на наявність нібито захованої українською стороною зброї, інформує
Зважаючи на відключення в Енергодарі оператора зв’язку Vodafone, у якого є контракт з МАГАТЕ на передачу даних із ЗАЕС, це міжнародне агентство наразі не може отримувати інформацію про ситуацію на атомному об’єкті. Про це
«Ці дані накопичуються на серверах станції, але передати їх сьогодні неможливо через вимкнений зв’язок”, — зазначив чиновник.
Котін водночас наголосив, що немає особливих сподівань на розуміння з Агентства з атомної енергії чи на швидку реакцію з боку цього відомства на провокації, які готують на Запорізькій АЕС окупанти. Він також пояснив ситуацію доволі проросійської кон’юнктурою, стосовно чого він мав можливість зробити висновки за час попереднього спілкування з представниками МАГАТЕ:
«З досвіду спілкування з МАГАТЕ ми бачимо, що секретаріат Агентства перебуває під дуже сильним впливом росії, там працюють багато російських чиновників", - пояснив очільник Енергоатома.