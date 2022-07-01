Системи безпеки ЗАЕС можуть залишаться без охолодження, а Енергоатом не може передати МАГАТЕ оперативні дані

Зважаючи на відключення в Енергодарі оператора зв’язку Vodafone, у якого є контракт з МАГАТЕ на передачу даних із ЗАЕС, це міжнародне агентство наразі не може отримувати інформацію про ситуацію на атомному об’єкті. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

«Ці дані накопичуються на серверах станції, але передати їх сьогодні неможливо через вимкнений зв’язок”, — зазначив чиновник.

Котін водночас наголосив, що немає особливих сподівань на розуміння з Агентства з атомної енергії чи на швидку реакцію з боку цього відомства на провокації, які готують на Запорізькій АЕС окупанти. Він також пояснив ситуацію доволі проросійської кон’юнктурою, стосовно чого він мав можливість зробити висновки за час попереднього спілкування з представниками МАГАТЕ:

«З досвіду спілкування з МАГАТЕ ми бачимо, що секретаріат Агентства перебуває під дуже сильним впливом росії, там працюють багато російських чиновників", - пояснив очільник Енергоатома.