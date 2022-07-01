Системи безпеки ЗАЕС можуть залишаться без охолодження, а Енергоатом не може передати МАГАТЕ оперативні дані

На ЗАЕС окупанти влаштували провокацію, наполягаючи на осушуванні охолоджувальних басейнів станції – для перевірки її чаш на наявність нібито захованої українською стороною зброї, інформує ZN.ua.

Системи безпеки ЗАЕС можуть залишаться без охолодження, а Енергоатом не може передати МАГАТЕ оперативні дані
© Навчально-тренувальний центр ЗАЕС/facebook

Зважаючи на відключення в Енергодарі оператора зв’язку Vodafone, у якого є контракт з МАГАТЕ на передачу даних із ЗАЕС, це міжнародне агентство наразі не може отримувати інформацію про ситуацію на атомному об’єкті. Про це повідомив в ефірі національного телемарафону президент НАЕК «Енергоатом» Петро Котін.

«Ці дані накопичуються на серверах станції, але передати їх сьогодні неможливо через вимкнений зв’язок”, — зазначив чиновник.

Котін водночас наголосив, що немає особливих сподівань на розуміння з Агентства з атомної енергії чи на швидку реакцію з боку цього відомства на провокації, які готують на Запорізькій АЕС окупанти. Він також пояснив ситуацію доволі проросійської кон’юнктурою, стосовно чого він мав можливість зробити висновки за час попереднього спілкування з представниками МАГАТЕ:

«З досвіду спілкування з МАГАТЕ ми бачимо, що секретаріат Агентства перебуває під дуже сильним впливом росії, там працюють багато російських чиновників", - пояснив очільник Енергоатома.


Оксана Коваль, ZN.ua





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