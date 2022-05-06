Переговоры с делегацией РоSSии в видеоформате не прекращаются, – Ермак
Параллельно Украина обсуждает будущий договор о гарантиях безопасности с потенциальными странами-гарантами.
Переговоры украинской и роSSийской делегаций в видеоформате не прерываются. Также проходят переговоры с широким кругом стран, которые могут стать гарантами безопасности Украины.
Украинцев ознакомят с драфтом документа о гарантиях безопасности, как только он будет готов. Об этом глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил в интервью "РБК-Украина".
"Сегодня 72-й день этой полномасштабной войны, но мы всему миру показали, как борется наш народ и наша армия. Поэтому это совершенно не "просьба". Мы сегодня точно имеем право на эти гарантии и будем его отстаивать", – отметил он.
По словам Ермака, ключевые партнеры Украины: США, Великобритания, Франция, Польша, Италия, страны Балтии и Япония поддерживают нас в том, что мы должны получить четкие, закрепленные юридически гарантии безопасности. С международными партнерами также проводятся переговоры по санкциям, которые будут наложены на агрессора в случае нового вторжения в Украину.
"Красивые договоры, красивые документы нам не нужны. Мы откровенно говорим, что "второго Будапешта" не будет. Я рад, что наши партнеры это понимают и нас в этом поддерживают", - подчеркнул глава Офиса президента.
Ермак добавил, что при президентстве Зеленского Украина не собирается отказываться ни от одной части своей территории. Эта позиция неизменна во всех переговорах и форматах.
"Но не нужно путать эти вопросы. Сегодня первоочередная задача – это прекращение войны и вывод роSSийских войск как минимум на рубежы 23 февраля. Вопрос ОРДЛО и Крыма – это сложные вопросы, которые должны обсуждаться на встрече двух президентов, наш президент готов садиться и говорить. Но в любом случае мы нашей независимостью, суверенитетом и территориальной целостностью не торгуем. При нашей власти этого точно не будет”, – заявил он.
Напомним, Украина настаивает, что война с Россией должна завершиться подписанием международного соглашения по обеспечению безопасности. Предполагается, что у стран-подписантов в случае нового нападения на Украину есть три дня на консультации, после чего они должны помогать в отражении атак, включая закрытие неба и другие необходимые шаги.
Украина предлагает, чтобы участие в подписании договора приняли государства-члены Совбеза ООН. Это среди прочих США, Германия, Турция. РоSSия тоже туда входит.
Участник переговорной делегации, советник Ермака Михаил Подоляк сообщал, что вопросы "денацификации", русского языка и снятия санкций с РФ с россиянами не обсуждаются. Последняя очная встреча делегаций прошла в Стамбуле 29 марта. На ней стороны наработали рамочное соглашение, по которому продолжаются переговоры по видеосвязи.