«Боеприпасы они не считают»: россия перешла к новой тактике, счет в "дуэлях" 20:1

война, техника, РоSSия, колонна

Артиллерийская составляющая этой войны стала доминирующей на текущем этапе военного конфликта. Украине необходимо существенно увеличить количество артиллерии.

Как рассказал в интервью «НВ» директор информационно-консалтинговой компании Defense Express, военный эксперт Сергей Згурец, в артиллерийских «дуэлях» у россиян есть преимущество.

«Сейчас проблема состоит в том, что РоSSия перешла к тактике активного использования артиллерии, которой у нее действительно много. Были дни, когда на направлении Рубежного темп артиллерийских дуэлей был 20:1 — то есть количество выпускаемых по нашим позициям боеприпасов в 20 раз больше, чем мы отвечаем», - сообщил Згурец, добавив, что «боеприпасов они не считают».

Именно поэтому Украина так нуждается в гаубицах.

«Все европейские гаубицы калибра 155 миллиметров имеют большую дальность, по сравнению со стандартными роSSийскими гаубицами, в том числе Мста-С или Мста-Б, имеющими дальность около 20 километров. Немецкие гаубицы могут иметь дальность на треть, а то и вдвое больше по сравнению с тем вооружением, которое использует РоSSия» – рассказал эксперт, добавив, что, получив это вооружение, силы ВСУ смогут наносить поражения по большей дальности, оставаясь целыми.

Также Згурец отметил, что германские гаубицы, и французские имеют большую точность.

«Использование высокоточных боеприпасов (того же американского боеприпаса Excalibur) позволяет на расстоянии 40 километров с первого выстрела уничтожать отдельную цель одним боеприпасом», - пояснил эксперт.

Отметим, как стало известно, Германия все-таки передаст Украине семь самоходных гаубиц PzH 2000.

Новая поставка дополнит комплект из пяти гаубиц, обещанных Голландией. Об этом сообщила министр обороны ФРГ Кристин Ламбрехт.

PzH 2000 способна выпускать три снаряда за 9 секунд или десять – за 56 секунд на дальность до 30 км.


Катерина Петренко, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"В Запорожье прибывают колонны с эвакуированными с "Азовстали"
Блок рекламы


Похожие новости
"Пункт ВСУ в больнице": в командовании "Юг" рассказали, для чего россияне придумали этот циничный фейк"Пункт ВСУ в больнице": в командовании "Юг" рассказали, для чего россияне придумали этот циничный фейк
«Их там нет»: россиян пытаются убедить, что крейсер «Москва» не заходил в территориальные воды Украины«Их там нет»: россиян пытаются убедить, что крейсер «Москва» не заходил в территориальные воды Украины
Отрицательный безвиз. Опубликованы инструкции по отмене упрощенного визового режима для россиянОтрицательный безвиз. Опубликованы инструкции по отмене упрощенного визового режима для россиян
"Очень паршиво": "бабушка с флагом" из-за россиян лишилась дома и высказала, что думает о войне"Очень паршиво": "бабушка с флагом" из-за россиян лишилась дома и высказала, что думает о войне
ВСУ оттеснили россиян от Харькова на северном направлении, но враг дальше терроризирует мирных, – СинегубовВСУ оттеснили россиян от Харькова на северном направлении, но враг дальше терроризирует мирных, – Синегубов
Украинский моряк с легендарного буксира "Яны Капу" попал в плен россиян во второй раз: подробности и фотоУкраинский моряк с легендарного буксира "Яны Капу" попал в плен россиян во второй раз: подробности и фото
Удар по Закарпатью россияне нанесли необычными и очень опасными ракетамиУдар по Закарпатью россияне нанесли необычными и очень опасными ракетами
Ракетные обстрелы россиян не остановили поставки помощи в Украину — ПентагонРакетные обстрелы россиян не остановили поставки помощи в Украину — Пентагон
На Донбассе Вооруженные силы отбили 11 атак россиян, уничтожив 5 танков и 2 Су-30На Донбассе Вооруженные силы отбили 11 атак россиян, уничтожив 5 танков и 2 Су-30
Секретаря горсовета Новой Каховки освободили после 46 дней роSSийского пленаСекретаря горсовета Новой Каховки освободили после 46 дней роSSийского плена
Последние новости
Подгружаем последние новости